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МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с пожаром в торговом центре «Терги»
27.02.2018 11:58
МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с пожаром в тбилисском торговом центре «Терги», сообщает телеканал «Рустави 2». Следствие начато по 187-й статье УК Грузии – «повреждение или уничтожение вещи».
Пожар в торговом объекте на улице Цабадзе, недалеко от проспекта Церетели, возник сразу после полуночи. Полностью ликвидировать пожар до сих пор не удалось – на территории торгового центра в эти минуты наблюдается сильное задымление.
По предварительной информации, огнем было уничтожено 3 тысячи квадратных метров площади. Сумма нанесенного ущерба пока не установлена.
С утра на месте находятся торговцы, которые работают в «Терги». Не известно, как скоро они будут допущены внутрь объекта.
По словам собравшихся, их продукция не была застрахована. Пострадавшие просят власти о выплате компенсаций.
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