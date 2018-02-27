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Несколько рейсов в Кутаисском аэропорту будут выполнены с опозданием
27.02.2018 15:32
Изменилось время нескольких рейсов в аэропорту Кутаиси. По данным аэропорта, рейс «Wizz Air» W66402 Кавала-Кутаиси опаздывает по причине непогоды. Приблизительное время прибытия 13:30.
В результате изменилось и расписание других рейсов. W66403 в направлении Ларнака будет выполнен в 14:15. Приблизительное время посадки на Кипре — 14:10.
Рейс W66404 из Ларнака, предположительно вылетит в 14:45. Приблизительное время прибытия 18:30.
Авиарейс в направлении Меммингена W66409 по предварительной информации будет выполнен в 19:15.
Самолет вылетит из Меммингена в 20:35, а в Кутаиси рейс W66410 прилетит в 03:35.
Дополнительную информацию об авиарейсах можно получить по номеру 0431 23 70 00.
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