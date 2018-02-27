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В 2017 году в Грузии произошло более 15000 пожаров
27.02.2018 20:06
В 2017 году в Грузии произошло 15 222 пожара, что на 39% больше по сравнению с 2016 годом. Более того, по официальной статистике это количество пожаров больше всех также в течение минувших 17 лет.
Жертвами пожаров в прошлом году стали 79 человек, что на 61% больше по сравнению с 2016 годом. В то же время это количество является рекордным в течение прошлых 17 лет.
Самый трагический пожар в 2017 году произошел 24 ноября, пожар в гостинице "Леогранд" в Батуми унес жизни 11 человек.
Среди самых крупных пожаров 2017 года были пожар в Боржомском ущелье, пожар в торговом центре "Детский мир", а также пожар на Мтацминда.
Согласно приказу министра внутренних дел, учету подлежат все пожары, для ликвидации которых были привлечены пожарно-спасательные подразделения, а также пожары, в погашении которых не принимали участие пожарно-спасательные подразделения, но информация о них поступила на 112 от граждан и юридических лиц.
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