В Польше задержаны 7 граждан Украины, 5 грузин и один молдаванин

28.02.2018 11:30 Семерых граждан Украины, пятерых грузин и молдаванина задержали в связи с нападением на польских полицейских в городе Згеж в ночь на 23 февраля, передает newsone.ua со ссылкой на польский телеканал tvn24.



Сообщается, что в результате инцидента пятеро иностранцев получили огнестрельные ранения в ноги, а за нападение на полицейских восьмерым из них грозит до 10 лет заключения.



Как стало известно, двое полицейских из отдела противодействия автомобильным кражам в штатском заметили мужчин, которые распивали алкоголь и вели себя агрессивно. Полицейские попросили показать им документы, после чего группа лиц бросилась на одного из них, сбила с ног и начала избивать. Один из полицейских начал стрелять в воздух, что ненадолго остановило мужчин. После этого она начали бросать в полицейских камни и дальше бить одного из них. В результате второй из полицейских вынужден был стрелять по ногам, и пятеро нападавших получили ранения.



В результате всех виновников происшествия задержали - их было 13 человек. По неофициальной информации, это мужчины в возрасте от 20

до 45 лет, которые на то время уже в течение двух недель находились на заработках в Польше.

Восьмерым мужчинам предъявлено обвинение в нападении на стражей порядка, и им грозит до 10 лет заключения. Семеро из них арестованы, а один находится под полицейским надзором. Один из задержанных граждан Украины ранее был профессиональным военным. Никто из задержанных не признает своей вины.

Вооруженная группа граждан Украины и Грузии напала на сотрудников полиции в ночь на пятницу, 23 февраля, в городе Згеж, что в Лодзинском воеводстве Польши.

















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