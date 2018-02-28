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Жертвами ДТП в Хашурском районе стали три человека
28.02.2018 13:19
Трое мужчин погибли в результате аварии у села Мохи Хашурского района.
Поздно ночью автомобиль упал с моста в т.н. канал воды ГЭС.
В машине находились пять человек. Двоим удалось выбраться из автомобиля, трое погибли на месте.
Дела погибших достала служба спасения. Все трое – из Хашурского района.
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