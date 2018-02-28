Жертвами ДТП в Хашурском районе стали три человека

28.02.2018 13:19 Трое мужчин погибли в результате аварии у села Мохи Хашурского района.



Поздно ночью автомобиль упал с моста в т.н. канал воды ГЭС.



В машине находились пять человек. Двоим удалось выбраться из автомобиля, трое погибли на месте.



Дела погибших достала служба спасения. Все трое – из Хашурского района.















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