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Гостиница «Леогранд» в Батуми откроется под другим названием


28.02.2018   13:21
К курортному сезону гостиница «Леогранд» в Батуми откроется под новым названием. Администрация назвала ее «Вельмонт», — об этом Первому каналу заявил адвокат гостиницы Каха Церетели.

«Уже ведутся работы по очистке. Следствие опечатало лишь несколько комнат. Часть сотрудников уже вернулась к работе. Часть выйдет, как только откроется гостиница. Стараются успеть открыться к курортному сезону», — заявил Каха Церетели.

В целях безопасности, администрация гостиницы приняла решение установить вентиляционные, отопительные и электросистемы снаружи здания.

По факту пожара, жертвами которого стали 11 человек, ведется следствие. Владелец гостиницы уже выплатил компенсацию семьям погибших.






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