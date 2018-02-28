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Гостиница «Леогранд» в Батуми откроется под другим названием
28.02.2018 13:21
К курортному сезону гостиница «Леогранд» в Батуми откроется под новым названием. Администрация назвала ее «Вельмонт», — об этом Первому каналу заявил адвокат гостиницы Каха Церетели.
«Уже ведутся работы по очистке. Следствие опечатало лишь несколько комнат. Часть сотрудников уже вернулась к работе. Часть выйдет, как только откроется гостиница. Стараются успеть открыться к курортному сезону», — заявил Каха Церетели.
В целях безопасности, администрация гостиницы приняла решение установить вентиляционные, отопительные и электросистемы снаружи здания.
По факту пожара, жертвами которого стали 11 человек, ведется следствие. Владелец гостиницы уже выплатил компенсацию семьям погибших.
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