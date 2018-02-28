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С завтрашнего дня на 14 улицах Тбилиси маршрутные микроавтобусы будут останавливаться лишь на остановках


28.02.2018   13:39
С 1 марта на 14 улицах Тбилиси маршрутные микроавтобусы будут останавливаться лишь на остановках. По завершении сегодняшнего заседания правительства столичного муниципалитета заместитель мэра Тбилиси Майя Битадзе в беседе с журналистами заявила, что без содействия населения осуществление этого проекта невообразимо, поэтому она призвала жителей Тбилиси требовать остановки маршрутных микроавтобусов лишь на остановках.

«Как известно с 1 марта мы намерены начать два больших пилотных проекта и я очень прошу всех тех, кто пользуется маршрутными такси, которые будет следовать по 14-ти улицам, останавливать их лишь на остановках. Это служит двум главным целям. Во-первых – это безопасность пассажиров и, во-вторых – предотвращение дополнительных автомобильных пробок. Соответственно, водители маршрутных такси с 1-го марта будут останавливаться лишь. Призываем население подчиниться тем требованиям, которые установлены законодательством», - заявила Битадзе.

Напомним, что пилотный проект изначально будет осуществляться на следующих столичных улицах:
1. улица Мераба Костава
2. проспект Важа-Пшавела
3. Проспект Руставели
4. улица Петре Меликишвили
5. Проспект Александра Казбеги
6. улица Вахтанга Горгасали
7. Аллея Давида Агмашенебели
8. Проспект Давида Агмашенебели
9. Проспект Ильи Чавчавадзе
10. улица Жиули Шартава
11. улица Пекина
12. Проспект Маршала Геловани
13. улица Джорджа Буша
14. Кахетинское шоссе






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