Сгоревший в результате пожара торговый центр вернет свою функцию - Каладзе

28.02.2018 13:41 Важно, чтобы обе стороны могли сотрудничать и установить правильную коммуникацию, чтобы отрицательные последствия были доведены до минимума, - об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства муниципалитета.



По словам Каладзе, работы по восстановлению сгоревшего торгового центра начнутся в ближайшие дни.



«…Администрация торгового центра уже начала встречи с арендаторами, чтобы детально пройти вопросы, предполагаемые договором. Кроме того, в ближайшем будущем, когда эксперты-криминалисты завершат работы, начнутся работы по восстановлению сгоревших помещений и этот торговый центр вернет свою функцию. До этого же, тем людям, чей товар не избежал огня, администрация торгового центра предлагает альтернативные места, чтобы они без помех смогли продолжить свою деятельность до восстановления сгоревших мест.



Важно, чтобы при этих обстоятельствах обе стороны могли сотрудничать и установить правильную коммуникацию, чтобы отрицательные последствия были доведены до минимума», - заявил Каладзе.



Пожар в тбилисском торговом центре «Сердце города» произошел в ночь на 27 февраля.















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