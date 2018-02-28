Мэрия Тбилиси займется обеспечением мер безопасности на дорогах

28.02.2018 15:57 Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о необходимости увеличения количества пешеходных переходов в городе и их лучшего освещения.



По его словам, мэрия выявила более ста мест в Тбилиси, где у пешеходов нет возможности перейти дорогу.



"Я хочу дать задание руководителям районных администраций осуществить идентификацию таких мест в ваших районах и предоставить нам информацию о конкретных локациях для того, чтобы с нашей стороны были осуществлены соответствующие инфраструктурные работы как по части разметок, так и размещения светофоров и так далее", — сказал Каладзе на заседании городского правительства.



Мэр также отметил необходимость использования светодиодных ламп, которые в темное время суток будут создавать на "зебрах" своеобразные световые коридоры.



Каладзе еще раз отметил, что до конца 2018 года в Тбилиси завезут около ста современных автобусов.



"В этом году мы ввезем сто единиц новых, европейского типа автобусов, но этого, конечно, недостаточно. Однако в течение следующих лет полностью осуществится замена желтых автобусов, которые полностью исчерпали свой ресурс, путем ввоза новых автобусов", — подчеркнул он.



В течение четырех лет мэр Тбилиси планирует завести 700 новых, экологически чистых автобусов современного стандарта. Именно они заменят "Богданы".



С января 2017 года по Тбилиси начали курсировать новые, экологически чистые, адаптированные для лиц с ОВЗ автобусы европейских стандартов. К этому времени мэрия приобрела 143 синих автобуса марки MAN.



В целях обеспечения безопасности пешеходов, с 1 марта будет запущен пилотный проект, в рамках которого на 14 улицах города маршрутные микроавтобусы будут останавливаться лишь на остановках. По словам Каладзе, то что, что маршрутки останавливаются по требованию пассажира где попало, это опасно, в первую очередь, для пассажиров, которые, выйдя из транспорта, перебегают дорогу.















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