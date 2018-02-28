Мэрия Тбилиси начинает прием заявлений о финансировании студентов из социально незащищенных семей

28.02.2018 16:54 В рамках подпрограммы «О содействии талантливым и социально незащищенным студентам» с 1 марта мэрия Тбилиси начинает прием заявлений о финансировании оплаты за весенний семестр.



В рамках программы финансирование получат социально незащищенные студенты, чьи семьи имеют рейтинг 70 000 и менее баллов и учатся в государственных вузах.



Документы принимаются по 31 мая. Необходимо, чтобы заявление и требуемые документы в мэрию подал лично студент, запрашивающий финансирование.



Социально незащищенным студентам на семестр начисляется 562,5 лари, а в случае высокой академической успеваемости финансирование составляет от 70% до 100%.



В 2015-2017 годах в рамках данной подпрограммы профинансировано около 6500 тысяч студентов. В текущем году бюджет программы увеличился на 200 тысяч лари и в сумме составил 1 200 000 лари.















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