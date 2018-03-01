В Грузии вводится обязательное страхование мест массового скопления людей

01.03.2018 11:29 С 1 марта в Грузии вводится обязательное страхование «мест скопления людей». Поправки вносятся в закон «О гражданской безопасности».



Соответствующее постановление правительство Грузии приняло 28 декабря прошлого года, а вступит в силу оно 1 марта. Обязательное страхование распространится на владельцев торговых центров, рынков, ярмарок, гостиниц, домов отдыха, а также автозаправочных станций.



Постановление за № 579 определяет размеры страхового лимита и страхового возмещения за нанесенный жизни, здоровью и имуществу граждан ущерб. Годовой страховой лимит за ущерб жизни и здоровью для владельцев торговых центров и автозаправочных станций составит 300 000 лари, а для владельцев гостиниц — 600 000 лари. При этом лимит страхового возмещения за ущерб, нанесенный жизни одного гражданина во время одного конкретного страхового случая составит 30 000 лари, а размер возмещения за ущерб здоровью одного пострадавшего — 15 000 лари. Страховое возмещение за ущерб имуществу предпринимателя определено в размере 15 000 лари, а общая сумма страхового возмещения не должна в течение года превышать 15 млн лари.



С 1 марта 2018 года все владельцы торговых центров обязаны застраховать собственную гражданскую ответственность, а это значит, что сумма страхования отразится в контрактах на аренду помещений, которые они заключают с частными торговцами-предпринимателями.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

