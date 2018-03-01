Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии запретили охоту на перелетных птиц


01.03.2018   11:40
Сезон охоты на перелетных птиц заканчивается 28 февраля, с 1 марта охота на них запрещается. Предупреждение распространяет департамент природоохранного надзора министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Охота в запрещенный период предусматривает штраф в размере 500-700 лари (примерно 200-280 долларов) и конфискацию добычи.

В случае незаконной добычи птицы, к сумме штрафа прибавляется сумма ущерба, нанесенного окружающей среде. Если был нанесен значительный ущерб, то лицо может быть привлечено у уголовной ответственности.

«Департамент призывает любителей охоты строго соблюдать закон и установленные сроки», — отмечено в сообщении.

Грузия является одной из наиболее важных территорий для перелетных птиц. Каждый год через страну пролетают более миллиона перелетных птиц.

Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии открылся 19 августа 2017 года. Во время сезона охота запрещается в радиусе 500 метров от заповедников и в пределах административных границ городов.

При охоте также запрещается поджог растительного покрытия, сбор и продажа яиц диких птиц, уничтожение гнезд и берлог птиц и животных, использование орудий для массовой добычи животных, охота с вертолетов, самолетов, машин, мотоциклов, катеров и других транспортных средств с мотором и добыча животных, ослабленных во время стихийных бедствий.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
В Грузии будет построен восьмой «Marriott»
Кумсишвили: Строительство гидроэлекстростанций полезно для страны
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия
На встрече в Гали делегация Тбилиси потребовала освободить Малхаза Цурцумия
СГБ: В 2017 году на абхазской линии оккупации были задержаны 1000 человек
Жительница Уфы продавала липовые путёвки в Абхазию
Китайская компания планирует восстановить Ткварчельскую «Шахту ГЭС»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Молдове заявляют, что один из маршрутов международного наркотрафика проходил через Грузию
Столтенберг: Грузия станет членом НАТО, когда полностью выполнит необходимые критерии
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна