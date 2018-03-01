В Грузии запретили охоту на перелетных птиц

01.03.2018 11:40 Сезон охоты на перелетных птиц заканчивается 28 февраля, с 1 марта охота на них запрещается. Предупреждение распространяет департамент природоохранного надзора министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.



Охота в запрещенный период предусматривает штраф в размере 500-700 лари (примерно 200-280 долларов) и конфискацию добычи.



В случае незаконной добычи птицы, к сумме штрафа прибавляется сумма ущерба, нанесенного окружающей среде. Если был нанесен значительный ущерб, то лицо может быть привлечено у уголовной ответственности.



«Департамент призывает любителей охоты строго соблюдать закон и установленные сроки», — отмечено в сообщении.



Грузия является одной из наиболее важных территорий для перелетных птиц. Каждый год через страну пролетают более миллиона перелетных птиц.



Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии открылся 19 августа 2017 года. Во время сезона охота запрещается в радиусе 500 метров от заповедников и в пределах административных границ городов.



При охоте также запрещается поджог растительного покрытия, сбор и продажа яиц диких птиц, уничтожение гнезд и берлог птиц и животных, использование орудий для массовой добычи животных, охота с вертолетов, самолетов, машин, мотоциклов, катеров и других транспортных средств с мотором и добыча животных, ослабленных во время стихийных бедствий.















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