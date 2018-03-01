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Тбилисским маршруткам запретили останавливаться «где попало»


01.03.2018   12:15
С сегодняшнего дня водителям маршрутных микроавтобусов будет запрещено совершать остановки по требованию пассажиров на 14 улицах Тбилиси.

Список проспектов и улиц, на которых сесть и выйти из маршрутного такси можно только на остановке:
проспекты Важа Пшавела, Руставели, Казбеги, Агмашенебели, Чавчавадзе, Маршала Геловани, улицы Костава, Меликишвили, Горгасали, Шартава, Пекина, Джорджа Буша, аллея Давида Агмашенебели и Кахетинское шоссе.

Столичные власти полагают, что нововведения помогут решить проблему хаотичного передвижения транспорта на центральных улицах Тбилиси. В случае успешного осуществления этого проекта, остановки маршрутных такси ограничат в масштабах всего города.

В Тбилиси уже вводили запрет на остановки маршруток на центральных улицах за пределами остановок – это произошло сразу после смены автопарка микроавтобусов в 2011 году. Однако из-за протеста водителей и жителей столицы, запрет был отменен несколько месяцев спустя.

На сегодняшний день в Тбилиси работают около 1,8 тысяч микроавтобусов – это самый популярный вид общественного транспорта, который в день перевозит более 600 тысяч пассажиров.






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