Тбилисским маршруткам запретили останавливаться «где попало»

01.03.2018 12:15 С сегодняшнего дня водителям маршрутных микроавтобусов будет запрещено совершать остановки по требованию пассажиров на 14 улицах Тбилиси.



Список проспектов и улиц, на которых сесть и выйти из маршрутного такси можно только на остановке:

проспекты Важа Пшавела, Руставели, Казбеги, Агмашенебели, Чавчавадзе, Маршала Геловани, улицы Костава, Меликишвили, Горгасали, Шартава, Пекина, Джорджа Буша, аллея Давида Агмашенебели и Кахетинское шоссе.



Столичные власти полагают, что нововведения помогут решить проблему хаотичного передвижения транспорта на центральных улицах Тбилиси. В случае успешного осуществления этого проекта, остановки маршрутных такси ограничат в масштабах всего города.



В Тбилиси уже вводили запрет на остановки маршруток на центральных улицах за пределами остановок – это произошло сразу после смены автопарка микроавтобусов в 2011 году. Однако из-за протеста водителей и жителей столицы, запрет был отменен несколько месяцев спустя.



На сегодняшний день в Тбилиси работают около 1,8 тысяч микроавтобусов – это самый популярный вид общественного транспорта, который в день перевозит более 600 тысяч пассажиров.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

