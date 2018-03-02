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Из - за схода горной массы возле Ингури ГЭС, движение транспорта запрещено
02.03.2018 11:23
«На магистрали Зугдиди — Джвари — Местия — Леселидзе, из — за схода горной массы, движение автотранспорта запрещено», — заявляют в Департаменте автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, на 33 километре (возле Ингури ГЭС) автодороги внутригосударственного значения Зугдиди — Джвари — Местия — Леселидзе сошла горно — земемельная масса большого объема из — за чего, на данном участке запрещено движение всех видов автотранспорта.
На данном участке дороги с утра проводятся интенсивные очистительные работы, чтобы как можно скорее восстановить движение автотранспорта», — говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
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