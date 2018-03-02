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В Тбилиси ограбили ювелирный магазин


02.03.2018   12:46
Неизвестные ограбили ювелирный магазин в исторической части Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави 2».

Инцидент произошел вечером в четверг. Вооруженные люди в медицинских масках ворвались в ювелирный салон MONTE, расположенный на улице Абано.

Угрожая продавцу-консультанту, они забрали серебряные украшения ручной работы с нескольких витрин. Сотрудники магазина оценивают стоимость украденных товаров на сумму в 15 тысяч лари (более 6 тысяч долларов).

Уголовное дело в связи с произошедшим начато по 179-й статье УК Грузии – «разбой». К настоящему времени о задержанных не сообщалось. Вместе с тем известно, что следствие уже установило личности нападавших.






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