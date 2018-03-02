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В Германии подключили вертолет к задержанию четверых граждан Грузии, обвиняемых в грабеже


02.03.2018   16:32
В немецком городе Мокрена по обвинению в грабеже задержали 4 граждан Грузии. Об этом пишут местные СМИ.

Как сообщает издание Torgauer Zeitung со ссылкой на очевидцев, полиция преследовала один из автомобилей, к операции были подключены вертолет и обученные собаки.

Информацию о спецоперации подтвердили и в полиции Лейпцига.

«По обвинению в групповом ограблении в районе Северная Саксония задержаны четыре гражданина Грузии. Во время операции преследования они прорвали два полицейских контрольно-пропускных пункта и выбросили часть похищенных предметов из окна машины. Суд приговорил их к предварительному заключению», - сообщили в пресс-службе полиции Лейпцига.






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