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Депутату тбилисского сакребуло предъявлено обвинение в мошенничестве
02.03.2018 19:36
Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение члена столичного сакребуло (горсовета) Темура Горгадзе, обвиняемому в мошенничестве.
Горгадзе, который является мажоритарным депутатом Крцанисского района Тбилиси, был задержан сотрудниками антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии 28 февраля. Изначально его обвинили в получении взятки.
В сообщении на сайте СГБ говорилось, что Горгадзе потребовал от гражданина, имя которого не называется, 7 тысяч долларов, обещая освободить его родственника из тюремного заключения с помощью комиссии по помилованию. 28 февраля член тбилисского сакребуло получил половину этой суммы – 3,5 тысячи долларов, во время чего был задержан сотрудниками СГБ.
Позже дело было переквалифицировано на «мошенничество с использованием служебного положения».
Сам Горгадзе не признает вины. Адвокат депутата просила отпустить его на время следствия под залог в размере 15 тысяч лари (более 6 тысячи долларов). Суд отклонил данную просьбу, указав на то, что Горгадзе подозревается в совершении серьезного преступления.
Статья, по которой ведется следствие, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.
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