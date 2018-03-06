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В Великобритании отравлен бывший российский разведчик


06.03.2018   11:09
Днем 4 марта в торговом центре города Солсбери поступило сообщение о внезапном ухудшении двух граждан – мужчины и женщины. Об этом пишет Би-би-си. У них диагностировали тяжелое отравление неизвестным веществом, после чего госпитализировали.

Как выяснилось, одним из пострадавших оказался бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Он известен тем, что, до 1999 года работал главном разведывательном управлении Генштаба России, в 2004 задержан по подозрению в шпионаже на Великобританию, и затем осужден. В 2010 году Скрипаля и ещё троих осужденных помиловали в рамках операции по обмену между спецслужбами России, США и Великобритании. Напомним, тогда в Россию вернулись 10 раскрытых агентов, среди которых была, к примеру, Анна Чапман.

Сергея Скрипаля после помилования передали Лондону.

В самом торговом центре сейчас идет очистка, здание оцеплено специалистами в защитных костюмах. Полиция обыскивает дом Скрипаля в Солсбери.

Происшествие невольно напоминает инцидент в 2006 году, когда в Лондоне от отравления радиоактивным полонием умер Александр Литвиненко, бывший офицер ФСБ. Британцы пришли к выводу, что он был убит российскими спецслужбами. Россия это всячески отрицает.






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