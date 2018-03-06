В Батуми строится новая Ледовая арена

06.03.2018 19:57 Сегодня председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе вместе с министром финансов и экономики Аджарии Рамазом Болквадзе и мэром города Лашей Комахидзе осмотрел строительные работы Ледовой арены Батуми. Новая Ледовая арена строится вблизи от Дворца спорта, и будет использоваться в качестве дополнительного пространства в ходе Олимпиады по шахматам.



Ледовая арена, находящаяся по улице Ладо Асатиани, будет предназначена для фигурного катания, хоккея, учебно-тренировочного процесса массового катания на коньках, и проведения соревнований разного уровня, а также устройства разных праздников, концертов и выставок.



По словам Зураба Патарадзе, Дворец спорта, новая Ледовая Арена, и олимпийский плавательный бассейн в совокупности создадут спортивно-оздоровительный центр Батуми, который будет способствовать развитию города с точки зрения инфраструктуры и спортивного туризма.



"В сентябре-октябре в Батуми проводится очень важное спортивное мероприятие. Планируемую шахматную олимпиаду можно назвать мероприятием мирового масштаба. Прибудут представители около 180 стран, мы ожидаем около 10 000 гостей в регионе. Это большой экзамен и вызов для нас. Я уверен, что Батуми достойно проведет олимпиаду. Спортивная инфраструктура будет своевременно завершена. Сейчас вы видите работу с точки зрения создания нового спортивного пространства. Это третья фаза проекта, которая идет по плану-графику. Работы ведутся в 24 часовом режиме, и мы до конца марта ждем высоких официальных лиц ФИДЕ. Состоится непосредственное инспектирование этих локаций. После Чемпионата мира по шахматам здесь будет устроен плавательный бассейн высоких стандартов. А также ледовый дворец. Это является популяризацией здоровой жизни для нашего будущего поколения. В Батуми будет много туристов, в том числе с точки зрения спортивного туризма" - заявил Зураб Патарадзе.

















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