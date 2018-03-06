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Очередность вызова «Скорой» будет определяться спецпрограммой в соответствии с высокими и низкими приоритетами


06.03.2018   23:26
Мэрия Тбилиси и служба «112» до конца года планирует закупку специальной программы, посредством которой будет распознаваться высота приоритетности вызовов скорой медицинской помощи.

Закупка этой программы обсуждалась сегодня на совместном заседании рабочей группы по рассмотрению отчетов службы аудита, существующей при финансово-бюджетном комитете и комитета по вопросам здравоохранения. Главной темой обсуждения был отчет по эффективности системы скорой медицинской помощи.

«Сегодня мы заслушали отчет по аудиту скорой медицинской помощи. При слушании была отмечена необходимость т.н. программы диспетчеризации, которую нужно купить и она стоит 700 000 лари. Эта программа службе нужна давно, чтобы можно было определять какой вызов неотложный, т.е. – высокого приоритета, а какой – низкого приоритета. На вызов высокого приоритета, туда, где помощь неотложна, скорая медицинская помощь должна прибыть быстрее. Для этого в мире существует специальная программа, и речь идет о закупке этой программы. Есть соглашение о том, чтобы мэрия и служба «112» министерства ВД совместно приобрели эту программу до конца года», - заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе.

По его же словам, соответствующую рекомендацию Служба государственного аудита выдала еще в 2013 году, однако исполнить ее не удалось.






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