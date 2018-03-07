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В Грузии произошло землетрясение
07.03.2018 10:52
На рассвете регионе Кахети произошло землетрясение.
По информации Центра сейсмического мониторинга Государственного института Ильи, сегодня в 05:41 часов по тбилисскому времени у Дедоплисцкаро произошло землетрясение магнитудой 3.3.
По данным Центра сейсмического мониторинга Эпицентр землетрясения зафиксирован в 23 км к северо-востоку от города Дедоплискцаро, в 20 км от села Земо Халацани. Очаг землетрясения залегал на глубине 41 км.
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