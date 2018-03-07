Семьям погибших при исполнении обязанностей рейнджеров/лесников может быть назначена ежемесячная компенсация

07.03.2018 15:44 Семьям погибших при исполнении обязанностей рейнджеров/лесников, возможно, будет назначена ежемесячная компенсация в размере 1000 лари

Семьям сотрудников ведомств, входящих в министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, погибших при исполнении служебных обязанностей или в результате травм, полученных при исполнении служебных обязанностей, возможно, будет назначена ежемесячная компенсация в размере 1000 лари.



Речь идет о лицах, участвующих в операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий или которые наделены полномочиями выявлять и пресекать факты нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.



Инициатива внесения соответствующих поправок в закон «О государственной компенсации и государственный академической стипендии» принадлежит депутатам Кахаберу Кучава, Отару Данелия, Зазе Хуцишвили и Эндзеле Мачавариани. Согласно законопроекту, поправки должны войти в силу с июня этого года.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «деятельность этих лиц связана с повышенным риском и опасностями для их жизни и здоровья. Примером этого является чрезвычайная ситуация, сложившаяся в прошлом году в лесах Грузии. Известно, что без усилий лесников невозможно потушить пожар, и если бы не их самоотверженный труд, масштаб ущерба был бы гораздо большим…».



Кроме того, как указывают авторы законопроекта, за последние годы при исполнении обязанностей погибли 5 рейнджеров/лесников. Законопроект предусматривает назначение компенсации в правовых случаях, возникших до принятия поправок.



Первое заседание по законопроекту запланировано сегодня на заседании Комитета по здравоохранению и социальным вопросам.















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