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В Озургетском аграрном рынке вспыхнул пожар
07.03.2018 15:57
В Озургетском аграрном рынке вспыхнул пожар. Огонь охватил охотничий магазин. По словам очевидцев, из магазина доносился звук взрыва, за которым последовал сильный пожар. Магазин полностью сгорел, а владелец пострадал. Ему оказали медицинскую помощь на месте.
«На месте находятся представители властей. Мэрия окажет пострадавшим надлежащую помощь», — говорят в пресс-службе мэрии.
На месте происшествия до сих пор остается пожарно-спасательная служба и полиция.
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