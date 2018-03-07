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Фильм режиссера Рати Онели «Город солнца» стал призером Международного хорватского кинофестиваля ZagrebDox


07.03.2018   19:44
Документальный фильм грузинского режиссера Рати Онели «Город солнца» стал призером 14-го Международного хорватского кинофестиваля ZagrebDox, который проходил с 25 февраля по 4 марта в Загребе.

ZagrebDox — кинофорум документального кино, основанный в 2005 году и ежегодно проходящий в Загребе в конце февраля. ZagrebDox стремится расширить представление зрителей и киноэкспертов о новаторстве документального кино и стимулирует как национальное, так и международное производство и сотрудничество в этом жанре. Каждый год свое творчество на кинофестивале ZagrebDox показывают документалисты со всего мира.

Работа Рати Онели на кинофестивале, в программе которого было представлено более 20 фильмов режиссеров разных стран, была отмечена наградой «Специальное признание».

В 2017 году на ZagrebDox главный приз «За лучший фильм» взял фильм грузинского режиссера Саломе Джаши «Ослепительный свет заката».

Документальный фильм «Город солнца» режиссера Рати Онели — это сюрреалистическое видение пост-апокалиптического города-призрака Чиатуры (регион Имерети) и нескольких его жителей. Жизни, судьбы и мечты этих героев разворачиваются на фоне величественных руин места, известного в советский период своими архитектурными и технологическими достижениями и, в особенности, марганцевой шахтой.

Работа над съемками фильма по сценарию Рати Онели и Дэи Кулумбегашвили началась еще в декабре 2013 года киностудией OFA в копродукции Грузии, Голландии, США и Катара. В фильме снялись Зура Гелашвили, Арчил Хведелидзе, Ирина Пхаладзе и Мариам Пхаладзе.

Премьера «Города солнца» состоялась в рамках Берлинского международного кинофестиваля в феврале 2017 года. И вскоре у фильма появился внушительный список наград: приз за лучший фильм на Международном фестивале документального кино в Амстердаме, приз Международного кинофестиваля в Сараево, Приз Федерального ведомства культурного разнообразия на Международном кинофестивале Центральной и Восточной Европы goEast в Висбадене (Германия).

Лента грузинского режиссера стала обладателем главного приза международного конкурса «За лучший фильм» на Международном фестивале документальных фильмов DocumentaMadrid в Испании.

Рати Онели – уроженец Тбилиси, с 1999 по 2014 годы проживал в США. Изучал международные отношения в Свободном университете в Тбилиси и в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Имеет степень доктора философии Европейской высшей школы (European Graduate School).

Полнометражный документальный фильм «Город солнца» — это дебютная работа Рати Онели.






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