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Российский шпион и его дочь впали в кому после отравления в Британии
08.03.2018 12:03
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых отравили нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери, находятся в коме. Об этом сообщает Sky News.
В таком же состоянии полицейский, первым прибывший на место происшествия.
«Мы рассматриваем это как серьезный инцидент, связанный с покушением на убийство с применением вещества нервно-паралитического действия», — сказал представитель Скотланд-Ярда Марк Роули. Какое именно средство применили злоумышленники, пока не уточняется.
Полицейские просматривают записи камер видеонаблюдения и опрашивают жителей Солсбери, которые могли стать очевидцами случившегося.
Скрипаль и Юлия попали в больницу 5 марта после контакта с неизвестным веществом. Это произошло днем в торговом центре. Здание ТЦ и еще несколько объектов в городе были оцеплены для проверки специалистами радиационной, химической и биологической защиты.
Скрипаль в 2006 году был приговорен в России к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. В 2010-м его и еще нескольких шпионов обменяли на 10 агентов российских спецслужб. Среди вернувшихся в Москву значилась Анна Чапман. Позднее лишенный звания и наград Скрипаль получил убежище в Великобритании.
Лента.ру
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