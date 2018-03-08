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На набережной Поти и Кулеви ожидают 6-ти балльный шторм
08.03.2018 17:46
В Синоптическом управлении гидрографической службы министерства экономики и устойчивого развития заявляют, что на побережье Поти и Кулеви завтра ожидается 6 — балльный шторм.
«Усилится западный ветер, скорость которого будет достигать 12-17 м\с. Во второй половине дня и ночью, скорость ветра достигнет 25 м\с. Днем на море ожидается 4-5-балльный шторм. В высокогорных районах страны пойдет снег, местами ожидается вьюга. С 10 марта ветер чуть ослабнет и волнение на море снизится на 3-4 баллов», — заявили в синоптическом управлении.
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