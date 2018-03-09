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Пять граждан привлечены к ответственности за присвоение государственных земель мошенническим путем


09.03.2018   12:15
Следственная служба Министерства финансов привлекла к ответственности пять граждан по факту мошеннического завладения государственными земельными площадями. По информации ведомства, обвиняемые с использованием фальшивых документов, присвоили три земельных участка, общая рыночная стоимость которых составила 334 287 лари.

"Следствием установлено, что обвиняемые с целью завладеть государственным имуществом, подделали акты приема-сдачи, которые будто бы подтверждали передачу земельных участков в законное владение. С применением фальшивых документов обвиняемые обманом завладели тремя земельными участками в совокупности площадью 4 500 квадратных метров, находящихся в государственной собственности на территории села Квемо Лиси, общей рыночной стоимостью 334 287 лари"- сказано в заявлении Следственной службы.

Ведется следствие по части второй и третьей статьи 180, и части первой статьи 362 УК Грузии, что подразумевает в виде наказания пресечение свободы сроком от 6 до 9 лет.







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