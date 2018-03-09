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В Турции приговорили к заключению 25 журналистов


09.03.2018   13:41
Турецкий суд приговорил к заключению 25 журналистов, задержанных в рамках дела о попытке военного переворота. Информацию об этом распространяет агентство «Анадолу».

По его информации, 11 журналистов получили шесть лет и три месяца, а еще 12 человек приговорены к семи годам и шести месяцам. Остальные два журналиста – Мурат Аксой и Атилла Тас приговорены к 25 и 37 годам лишения свободы.

По информации турецких СМИ, журналисты работали на издания, закрытые правительством из-за связей с проживающим в США проповедником Фетхулой Гюленом.

Анкара обвиняет Гюлена в планировании военного переворота в 2016 году, при попытке которого погибли 205 человек.






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