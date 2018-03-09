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Движение на таможенно-пропускном пункте «Сарпи» полностью восстановлено
09.03.2018 14:17
Движение на таможенно-пропускном пункте «Сарпи» полностью восстановлено в обоих направлениях.
Как заявляет руководитель службы по связям с общественностью Службы доходов Хатия Моисцрапишвили, турецкая сторона уладила проблему в электронной системе и задержка на таможне с утра устранена.
Напомним, что два дня назад из-за проблемы в электронной системе у турецкой стороны движение на таможенно-пропускном пункте «Сарпи» было остановлено в обоих направлениях. Вчера же на турецкой стороне были перебои с движением легковых автомобилей.
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