Движение на таможенно-пропускном пункте «Сарпи» полностью восстановлено

09.03.2018 14:17 Движение на таможенно-пропускном пункте «Сарпи» полностью восстановлено в обоих направлениях.



Как заявляет руководитель службы по связям с общественностью Службы доходов Хатия Моисцрапишвили, турецкая сторона уладила проблему в электронной системе и задержка на таможне с утра устранена.



Напомним, что два дня назад из-за проблемы в электронной системе у турецкой стороны движение на таможенно-пропускном пункте «Сарпи» было остановлено в обоих направлениях. Вчера же на турецкой стороне были перебои с движением легковых автомобилей.















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