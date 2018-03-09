Все подразделения Службы управления чрезвычайными ситуациями перешли на особый режим работы

09.03.2018 19:00 В связи с ухудшением погоды все подразделения Службы управления чрезвычайными ситуациями работают в особом режиме.



По информации службы, во всех городах и населенных пунктах, где существует повышенный риск, полностью мобилизованы пожарно- спасательные группы. С целью предотвращения осложнения ситуации предприняты соответствующие превенционные меры.



«Обращаемся к гражданам, проявлять особую осторожность и подчиняться указаниям соответствующих служб. В случае необходимости незамедлительно звонить по номеру 112 и вызвать спасательную группу», - отмечает ведомство.



Сегодня в Грузии будет дуть сильный ветер западного направления. На море ожидается 4-5-балльный шторм. В высокогорных районах страны пойдет снег, местами ожидается вьюга.



В Восточной Грузии сегодня ветер усилится со второй половины дня. Особенно сильным ветер будет в Шида Картли, Тбилиси и некоторых районах Кахетии. В частности, 9 марта вечером, а 10 марта в ночные часы скорость ветра может достигнуть 28-30 м/с.



В низинных районах Западной Грузии сегодня днем максимальная температура воздуха будет плюс 10-12 градусов, в горных районах плюс 7-9 градусов, в высокогорных районах будет -1 +4.



В Восточной Грузии, в Шида Картли, сегодня днем максимальная температура воздуха будет плюс 10-12 градусов, в Кахетии – плюс 12-14 градусов.



В Тбилиси ожидается дождь, который продлится до второй половины дня. Днем в Тбилиси максимальная температура воздуха будет плюс 12 градусов.















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