Сотрудник Минэкономики задержан в Тбилиси за попытку мошенничества

10.03.2018 13:36 Двое человек задержаны в Тбилиси по обвинению в попытке мошенничества в крупном размере, говорится в сообщении на сайте Службы Госбезопасности Грузии.



Один из задержанных является сотрудником министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Вместе со своим сообщником он пообещал двум людям – гражданам Грузии и Турции, в ускоренном режиме вынести на аукцион земельный участок в Тбилиси, числящийся на балансе государства. Обвиняемый утверждал, что может сделать это, воспользовавшись связями в Минэкономики.



За свои услуги обвиняемые попросили у бизнесменов 200 тысяч лари (около 82 тысяч долларов).



50 тысяч лари (более 20 тысяч долларов) обвиняемые взяли у граждан 8 марта. В момент получения денег они были задержаны сотрудниками Антикоррупционного агентства СГБ.



Следствие в связи с произошедшим начато по пункту «а» второй части и пункту «б» третьей части статьи 19-180 – попытка мошенничества, совершенная группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. В случае признания вины судом обвиняемым грозит от шести до девяти лет лишения свободы.















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