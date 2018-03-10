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Трагедия в доме ветеранов в Калифорнии: все заложники погибли
10.03.2018 14:03
Все трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их преступник тоже мертв, сообщает местный телеканал KTVU со ссылкой на осведомленные источники.
В Калифорнии заявили об отсутствии угрозы общественной безопасности.
Ранее сообщалось, что около 10.30 по местному времени в крупнейшем в США доме ветеранов в Юнтвиле (штат Калифорния) произошла стрельба. Позднее стало известно, что вооруженный мужчина взял в заложники трех человек. В месту происшествия направили спецназ, ФБР попыталось начать переговоры с нападавшим, однако в полиции заявили, что становить контакт с ним не удалось.
По данным издания Napa Valley Register, все трое заложников были женщинами.
Подозреваемый был участником программы для военных с эмоциональными травмами. Две недели назад его исключили из этой программы.
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