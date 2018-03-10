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Центру неотложной помощи Минздрава Грузии передали новые реанимобили


10.03.2018   16:35
Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Минздрава Грузии получил десять новых реанимобилей.

Как сообщают в ведомстве, все реанимобили соответствуют стандартам Евросоюза и оснащены современным медицинским оборудованием, что позволит обеспечить безопасную транспортировку пациентов, находящихся в тяжелом положении.

В каждой машине есть аппараты искусственного дыхания, реанимационные мониторы для наблюдения за жизненными показателями пациента, капельницы, дефибрилляторы, электронасосы и механизмы фиксации.

Обновленный автопарк осмотрели министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко и директор центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Автандил Талаквадзе.

Как отмечают в Минздраве, новые реанимобили будут способствовать более эффективной работе центра неотложной помощи.

"Новости-Грузия"





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