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Центру неотложной помощи Минздрава Грузии передали новые реанимобили
10.03.2018 16:35
Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Минздрава Грузии получил десять новых реанимобилей.
Как сообщают в ведомстве, все реанимобили соответствуют стандартам Евросоюза и оснащены современным медицинским оборудованием, что позволит обеспечить безопасную транспортировку пациентов, находящихся в тяжелом положении.
В каждой машине есть аппараты искусственного дыхания, реанимационные мониторы для наблюдения за жизненными показателями пациента, капельницы, дефибрилляторы, электронасосы и механизмы фиксации.
Обновленный автопарк осмотрели министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко и директор центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Автандил Талаквадзе.
Как отмечают в Минздраве, новые реанимобили будут способствовать более эффективной работе центра неотложной помощи.
"Новости-Грузия"
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