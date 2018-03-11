Двое человек задержаны в Батуми за серию краж

11.03.2018 12:12 Семь фактов краж, произошедших в Батуми, были раскрыты сотрудниками МВД Грузии за последнюю неделю, говорится в сообщении на сайте ведомства.



За совершение преступлений задержаны двое человек – 30-летний Г.И. и 28-летний В.К..



Согласно данным следствия обвиняемые обокрали автомобиль одного из жителей Батуми. Из машины они забрали два магнитофона, два телевизора, видеорегистратор, скидочную пластиковую карту и другие личные вещи владельца авто. Кроме того, обвиняемые незаконно завладели двумя камерами видеонаблюдения, установленных во дворе одного из жилых домов в Батуми.



Один из молодых людей также украл лэп-топ и велосипед, который хранился на балконе первого этажа.



Как отмечают в МВД, задержание другого обвиняемого было произведено в момент, когда он пытался украсть еще один велосипед.



Все украденные вещи изъяты полицией в качестве вещественного доказательства. Следствие в связи с произошедшим начато по 117-й статье и статье 19-177 – «кража» и «попытка кражи».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

