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Двое человек задержаны в Батуми за серию краж


11.03.2018   12:12
Семь фактов краж, произошедших в Батуми, были раскрыты сотрудниками МВД Грузии за последнюю неделю, говорится в сообщении на сайте ведомства.

За совершение преступлений задержаны двое человек – 30-летний Г.И. и 28-летний В.К..

Согласно данным следствия обвиняемые обокрали автомобиль одного из жителей Батуми. Из машины они забрали два магнитофона, два телевизора, видеорегистратор, скидочную пластиковую карту и другие личные вещи владельца авто. Кроме того, обвиняемые незаконно завладели двумя камерами видеонаблюдения, установленных во дворе одного из жилых домов в Батуми.

Один из молодых людей также украл лэп-топ и велосипед, который хранился на балконе первого этажа.

Как отмечают в МВД, задержание другого обвиняемого было произведено в момент, когда он пытался украсть еще один велосипед.

Все украденные вещи изъяты полицией в качестве вещественного доказательства. Следствие в связи с произошедшим начато по 117-й статье и статье 19-177 – «кража» и «попытка кражи».






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