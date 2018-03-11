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43-летний мужчина ранен из огнестрельного оружия в Дедоплисцкаро


11.03.2018   15:32
43-летний мужчина ранен из огнестрельного оружия в Дедоплисцкаро.

По информации очевидцев, в ходе конфликта мужчину в область правого плеча ранил односельчанин.

Пострадавший был госпитализирован в районную больницу Дедоплисцкаро. Позже его перевели в одну из тбилисских клиник.

Личность стрелявшего уже установлена. Огнестрельное оружие изъято в качестве вещественного доказательства.

Следствие начато по 118-й статье УК Грузии – «умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью».






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