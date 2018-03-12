В Зестафони на заводе ферросплавов погиб рабочий

12.03.2018 12:37 Рабочий погиб в результате несчастного случая на заводе ферросплавов в городе Зестафони. Информацию об этом распространил профсоюз работников металлургической, горнодобывающей и химической промышленности.



По словам представителей профсоюза, 55-летний рабочий упал с высоты 40 метров и скончался на месте. Инцидент произошел, когда мужчина ремонтировал крышу четвертого цеха завода.



В связи с произошедшим МВД начало следствие по 240-й статье УК Грузии — «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».















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