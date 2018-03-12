21-летний гражданин Грузии задержан за воровство в Неаполе

12.03.2018 18:39 21-летнего гражданина Грузии задержали за воровство в Неаполе.



Как сообщают итальянские СМИ, обвиняемый попытался вынести из магазина одежды несколько вещей, во время чего менеджер вызвал полицию.



Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что на мужчине под своей курткой были две ворованные куртки, общая стоимость которых составляла 559 евро.



В ходе обыска полиция обнаружила у задержанного и небольшой нож.















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