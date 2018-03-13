Трое человек ранены в центре Зугдиди

13.03.2018 17:49 В Зугдидскую реферальную больницу доставили трех человек, раненных в результате



Как сообщает журналист Первого канала, у двое ранены холодным оружием, один – из огнестрельного оружия.



Двое находятся в тяжелом состоянии. Им проводят операцию.

Детали происшествия пока неизвестны.



МВД начало расследование по статье 19-109 УК Грузии.















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