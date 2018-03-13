|
Трое человек ранены в центре Зугдиди
13.03.2018 17:49
В Зугдидскую реферальную больницу доставили трех человек, раненных в результате
Как сообщает журналист Первого канала, у двое ранены холодным оружием, один – из огнестрельного оружия.
Двое находятся в тяжелом состоянии. Им проводят операцию.
Детали происшествия пока неизвестны.
МВД начало расследование по статье 19-109 УК Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна