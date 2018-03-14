Задержанного в Ливии грузинского моряка освободили из заключения

14.03.2018 14:15 Задержанного в Ливии грузинского моряка Нукри Хохба освободили из заключения,- информацию распространяет министерство иностранных дел Грузии.



По данным ведомства, в Батумском аэропорту его встретили представители консульского департамента МИД, правительства Аджарии, Агентства морского транспорта и члены семьи.



«Основанием освобождения Нукри Хохба стала нехватка доказательств, подтверждающих участие в части обвинения рядовых членов экипажа, среди которых был и грузинский моряк. Дело капитана и помощника было передано обвинительной палате и судебное разбирательство будет продолжено», — отмечается в заявлении МИД Грузии.



Внешнеполитическое ведомство отмечает, что активно работает над освобождением трех грузинских моряков, которые остаются в заключении в Ливии. Наряду с центральным аппаратом министерства в процессе активно участвуют миссии Грузии за рубежом, Агентство морского транспорта Грузии, правительство Аджарской АР и посольства стран-партнеров.



Грузинские моряки были задержаны в Ливии в августе 2017 года.

















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