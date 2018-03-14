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Работа тбилисского метро приостановлена: погиб человек
14.03.2018 15:18
Работа Тбилисского метрополитена на Первой линии частично приостановлена предположительно из-за гибели человека. Об этом сообщает телекомпания «Имеди».
Инцидент произошел на открытом участке метрополитена — между станциями метро «Гоциридзе» и «Дидубе».
В настоящее время поезда ходят от станции «Вокзальная площадь» до «Варкетили».
«В настоящее время движение приостановлено. Неизвестный мужчина спустился на запрещенный участок», — сообщили журналистам в пресс-службе «Тбилисской транспортной компании».
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