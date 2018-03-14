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В Грузии планируется построить два новых психиатрических учреждения


14.03.2018   16:55
В Грузии планируется построить два новых психиатрических учреждения. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Георгий Квирикашвили.

На сегодняшнем заседании правительства премьер говорил о положении в Сурамской психиатрической больнице и призвал министра здравоохранения Давида Сергеенко максимально заинтересоваться положением в психиатрических клиниках.

По словам премьер-министра, в стране должен быть установлен особый контроль за психиатрическими учреждениями.

«За всеми учреждениями такого типа нужно установить особый контроль, так как там находятся беспомощные люди. Они не могут говорить о своем положении так открыто и донести информацию до нас. Важно, чтобы государство проявило особое внимание к ним. Мы планируем строительство двух новых таких учреждение; одного – в Самегрело (Зап. Грузия - ред.), другого – в регионе Кахети (Вост. Грузия - ред.). Думаю, это значительно изменит подход в этом направлении», — заявил премьер.






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