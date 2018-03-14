В Грузии планируется построить два новых психиатрических учреждения

14.03.2018 16:55 В Грузии планируется построить два новых психиатрических учреждения. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Георгий Квирикашвили.



На сегодняшнем заседании правительства премьер говорил о положении в Сурамской психиатрической больнице и призвал министра здравоохранения Давида Сергеенко максимально заинтересоваться положением в психиатрических клиниках.



По словам премьер-министра, в стране должен быть установлен особый контроль за психиатрическими учреждениями.



«За всеми учреждениями такого типа нужно установить особый контроль, так как там находятся беспомощные люди. Они не могут говорить о своем положении так открыто и донести информацию до нас. Важно, чтобы государство проявило особое внимание к ним. Мы планируем строительство двух новых таких учреждение; одного – в Самегрело (Зап. Грузия - ред.), другого – в регионе Кахети (Вост. Грузия - ред.). Думаю, это значительно изменит подход в этом направлении», — заявил премьер.















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