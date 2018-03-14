Туристов в горах Грузии просят не забывать об опасности схода лавин

14.03.2018 20:03 Компания развития горных курортов Грузии в связи с повышением уровня лавиноопасности призывает всех туристов и отдыхающих в высокогорье к осторожности и бдительности.



«Наблюдается резкий рост количества визитеров на всех горнолыжных курортах. Из-за природных климатических условий, увеличилась угроза лавиноопасности. Именно поэтому, для вашей же безопасности просим всех, кто любит кататься по нетронутым снежным склонам, подчиняться требованиям администрации на действующих горнолыжных курортах и следовать установленным знакам», — говорится в сообщении.



Специалисты, в частности, призывают всех к осторожности во время катания по нетронутым снежным склонам высокогорных территорий Ломиса, Коби, Трусо, Казбеги, Ушба, Тетнулди, Ушгули, Бакуриани, Годердзи, Бахмаро и Тушети.



В этот сезон туристов принимают сразу четыре горнолыжных курорта: Гудаури (Мцхета-Мтианети), Бакуриани (Самцхе-Джавахети), Годердзи (Аджария), Местия (Самегрело – Земо Сванети). Также самые смелые туристы и любители горнолыжного спорта побывали в этом сезоне и на курорте Бахмаро (Гурия), где только начинаются инфраструктурные работы.



"Новости-Грузия"











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