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В Германии были задержаны три грузина по обвинению в ограблении
15.03.2018 11:01
Три грузина были задержаны по обвинению в ограблении супермаркетов в немецком городе Баденбурге. Как сообщают местные СМИ, они ограбили несколько магазинов.
По словам полиции, схема была такой, двое мужчин находились в супермаркете, а один ждал их на улице в машине.
Задержанных арестовали после того, как во время следующего ограбления за ними погнался один из продавцов . Грабителям удалось запрыгнуть в машину, но местные жители остановили её. Затем, к месту происшествия подоспела полиция. В настоящее время грабители находятся в тюрьме.
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