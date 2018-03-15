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В Имерети проводят опись объектов общественного значения


15.03.2018   15:10
В рамках национального навигационного проекта в регионе Имерети, Национальное агентство публичного реестра продолжает работы по описи. К этому времени они завершены в Кутаиси и Цкалтубо. Полевые работы проходят в Вани и Багдати. На данном этапе обрабатывают данные Хони, Самтредия, Терджола и Зестафони. Полевые работы запланированы и в Харагаули, Ткибули, Чиатура и Сачхере.

По информации Национального агентства публичного реестра, полевые операторы проводят опись географических данных объектов общественного значения, в том числе: сеть дорог, транспортные маршруты, знаки дорожного движения, переходы, вело терминалы, автозаправочные станции объекты культурного, рекреационного и туристического значения.

Для визуализации к данным приложат и фотоматериал.

Все данные будут использованы для создания национальной навигационной системы. Кроме того, агентство передаст информацию навигационным компаниям (TomTom, Google).






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