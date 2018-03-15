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Задержанный за взятку экс-депутат сакребуло Тбилиси пытался покончить с собой в тюрьме


15.03.2018   23:02
Бывший депутат тбилисского сакребуло Зураб Непаридзе предпринял попытку суицицида, — об этом журналистам сообщил адвокат задержанного Эдишер Карчава. По его словам, по факту начато следствие, а с Непаридзе работают психологи.

«Обвиняемый Зураб Непаридзе сегодня потребовал отвода прокурора Беки Эжиашвили. Он доведен до отчаяния и вчера у него была попытка суицида. Говорит, что он больше не хочет жить. С ним поговорили психологи. Он находится под специальным контролем», — рассказал Карчава.

Зураб Непаридзе был задержан 25 августа 2017 года на факте получения взятки. Непаридзе попал в Тбилисское сакребуло в 2013 году, выиграв выборы в Исанском одномандатном округе. Тогда он баллотировался от правящей коалиции «Грузинская мечта». После раскола коалиции в августе 2016 года, Непаридзе присоединился к оппозиционной фракции «Национальный форум»

В ходе сегодняшнего судебного заседания, которое из-за состояния здоровья Непаридзе проходило в Глданской тюрьме, обвиняемый заявил, что представители следствия шантажировали его, грозя опубликовать видео его личной жизни. Заявление о шантаже сделал сегодня и сын обвиняемого, который сообщил, что его вынудили дать показания против отца.

Судья не удовлетворил просьбу Непаридзе об отводе прокурора. Сам Бека Эжиашвили назвал ложью обвинения в шантаже обвиняемого и членов его семьи, — сообщает Общественное телевидение Грузии.

"Новости-Грузия"





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