Минздрав Грузии отправил в Гудаури реанимобиль

16.03.2018 13:40 В результате аварийной остановки канатной дороги в Гудаури пострадали 10 человек, которые были перевезены в местную амбулаторию. Об этом Первому каналу заявили в министерстве здравоохранения.



По информации ведомства, первичная медицинская помощь была оказана пострадавшим в течение нескольких минут после инцидента.



По словам врачей, состояние здоровья пострадавших оценивается как средней степени тяжести и необходимости в переводе их в другие клиники пока нет. Минздрав все же отправил в Гудаури реанимобиль на всякий случай.



Приблизительно полчаса назад, в Гудаури аварийно остановилась канатная дорога. По предварительной информации, причина – падение напряжения на линии.















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