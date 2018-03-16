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Минздрав Грузии отправил в Гудаури реанимобиль
16.03.2018 13:40
В результате аварийной остановки канатной дороги в Гудаури пострадали 10 человек, которые были перевезены в местную амбулаторию. Об этом Первому каналу заявили в министерстве здравоохранения.
По информации ведомства, первичная медицинская помощь была оказана пострадавшим в течение нескольких минут после инцидента.
По словам врачей, состояние здоровья пострадавших оценивается как средней степени тяжести и необходимости в переводе их в другие клиники пока нет. Минздрав все же отправил в Гудаури реанимобиль на всякий случай.
Приблизительно полчаса назад, в Гудаури аварийно остановилась канатная дорога. По предварительной информации, причина – падение напряжения на линии.
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