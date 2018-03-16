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Кумсишвили: Канатная дорога в Гудаури была проверена в конце декабря
16.03.2018 17:11
«Канатная дорога в Гудаури была проверена в конце декабря», — заявил министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, который находится на месте происшествия.
«То что случилось, это несчастье. Канатная дорога была проверена, но это уже не важно. Произошел инцидент. Проверка канатки была осуществлена в конце декабря именно так, как положено, но к сожалению случилось происшествие.
Сейчас, следствие должно установить причины и наказать ответственных. Думаю, будет серьёзное привлечение к ответственности», — заявил Дмитрий Кумсишвили.
В результате аварийной остановки канатной дороги в Гудаури, пострадали до 10-ти человек.
Состояние здоровья пострадавших в результате инцидента в Гудаури, оценивается как средней степени тяжести. По существующей информации, у пострадавших отмечаются травмы головы и открытые переломы.
Среди пострадавших – двое граждан Украины, трое граждан России, один подданный Швеции и гражданин Грузии.
Среди пострадавших также одна беременная женщина.
В связи со случившимся МВД Грузии начало расследование.
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