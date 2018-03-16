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Energo-Pro Georgia: Аварийного отключения электричества в Гудаури не было


16.03.2018   17:27
Электрораспределительная компания Energo-Pro Georgia сообщила, что на горнолыжном курорте Гудаури не было зафиксировано аварийного отключения электричества.

Канатная дорога вышла из строя примерно в 13:30 по тбилисскому времени. В результате аварии несколько гандол, на которых находились туристы, съехали к нижней станции канатной дороги и столкнулись друг с другом. В клинику обратились восемь человек, семеро из которых иностранцы — граждане Украины, Швеции и России. Аварийное отключение электричества рассматривается в качестве одной из возможных причин аварии.

«Energo-Pro Georgia подчеркивает, что в курортной зоне Гудаури на сети Energo-Pro Georgia не было зафиксировано никакого аварийного отключения, изменения параметров напряжения или ограничения какого-либо рода», — отмечено в заявление.

Компания развития горных курортов Минэкономики уже связалась с австралийской компанией «Доппельмайер» (Doppelmayr), которая занималась производством этой канатной дороги. Грузинская сторона потребовала незамедлительного реагирования на факт и прибытия на место экспертов. Компания развития горных курортов возместит все расходы на лечение пострадавших.

В МВД Грузии в связи с произошедшим начато следствие по 275-й статье УК Грузии — «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта».






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