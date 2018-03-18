|
Пассажирский микроавтобус столкнулся с поездом в Зестафони
18.03.2018 17:03
Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с поездом на западе Грузии, сообщают региональные СМИ.
ДТП произошло утром 16 марта на железнодорожном переезде у села Свири Зестафонского муниципалитета. Согласно распространившейся информации, водителю микроавтобуса стало плохо, и он потерял управление. Маршрутка протаранила шлагбаум и врезалась в двигавшийся поезд.
После инцидента семеро пассажиров и водитель были распределены по двум медицинским учреждениям Зестафони. Последний поступил в клинику в бессознательном состоянии и скончался днем 17 марта.
Врачи реферальной больницы Зестафони в интервью изданию Kutaisi Post сообщили, что у скончавшегося пациента был повышен уровень сахара в крови.
Что касается пострадавших пассажиров, то семеро из них уже покинули больницы. До сих пор в клинике остается женщина, которая является супругой водителя. Во время аварии она сломала ногу.
В связи с произошедшим в МВД Грузии возбудили уголовное дело.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна