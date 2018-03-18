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Пассажирский микроавтобус столкнулся с поездом в Зестафони


18.03.2018   17:03
Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с поездом на западе Грузии, сообщают региональные СМИ.

ДТП произошло утром 16 марта на железнодорожном переезде у села Свири Зестафонского муниципалитета. Согласно распространившейся информации, водителю микроавтобуса стало плохо, и он потерял управление. Маршрутка протаранила шлагбаум и врезалась в двигавшийся поезд.

После инцидента семеро пассажиров и водитель были распределены по двум медицинским учреждениям Зестафони. Последний поступил в клинику в бессознательном состоянии и скончался днем 17 марта.

Врачи реферальной больницы Зестафони в интервью изданию Kutaisi Post сообщили, что у скончавшегося пациента был повышен уровень сахара в крови.

Что касается пострадавших пассажиров, то семеро из них уже покинули больницы. До сих пор в клинике остается женщина, которая является супругой водителя. Во время аварии она сломала ногу.

В связи с произошедшим в МВД Грузии возбудили уголовное дело.






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