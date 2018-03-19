Рейс «Уральских авиалиний» в Грузию задерживается на несколько часов

19.03.2018 10:59 Рейс U6-2911 авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь из Екатеринбурга в Тбилиси в 13:20 по местному времени. Однако по техническим причинам полет пришлось задержать на долгих пять часов. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс назначен на 18:40.



Из-за позднего прибытия воздушного судна задержится и обратный рейс (U6-2912), который должен доставить уральцев в Екатеринбург. Самолет прилетит только в 1:35 по местному времени, хотя его ждали к 20:40.



Кроме того, своего вылета в Кольцово придется ждать и пассажирам чартерного рейса RL-8553 авиакомпании Royal Flight, следующим в Пхукет. Они отправятся в путь только 1:25 20 марта, хотя должны были вылететь сегодня в 18:10.



Этот же перевозчик задерживает рейс (RL-8572) из Патайи в Кольцово. Самолет прибудет 20 марта в 1:40, хотя ранее планировалось, что свердловчане вернутся домой сегодня в 18:55.















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